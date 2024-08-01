台達電、奇鋐 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）預期，搭載輝達（NVIDIA）繪圖處理器（GPU）的資料中心用伺服器機櫃散熱系統，到2027年時將創造價值48億美元的商機，點名台達電（2308）及奇鋐受益。

大摩發布報告指出，液冷系統是解決資料中心「缺電壓力」的解方，「我們相信，輝達GB200伺服器機櫃系統在資料中心的液冷解決方案，到2027年可創造價值48億美元的整體潛在市場（TAM）」。

大摩估算，透過提升熱設計功耗（TDP）等，這類液冷系統能節省10%至15%的資本支出。每台輝達GB200 GPU伺服器機櫃的液冷系統成本為82,460美元，比H100 GPU機櫃的氣冷系統高出15至20倍。

大摩點名受益廠商，除了奇鋐和台達電，還有Vertiv和施耐德電機（Schneider Electic），更以台達電為首選。大摩認為，台達電為資料中心提供電力和冷卻一體化解決方案，替大型雲端服務業者（Hyperscaler）和資料中心營運商提供最有效設計，看好將為台達電2025年AI散熱營收額外增加2.8億美元。

大摩將台達電目標價從400元調高至488元。台達電第2季獲利比大摩預估高出28%，可能是反映產品組合改善，雲端/人工智慧（AI）伺服器相關產品出貨量開始增加。大摩看好台達電下半年獲利展望，因此調高目標價，維持「優於大盤」評等。

大摩也看好奇鋐，在液冷系統供應鏈的看好程度僅次於台達電，認為奇鋐提供各種AI伺服器氣冷和液冷產品，處於良好形勢。大摩將奇鋐投資評等從「中立」調高到「優於大盤」，目標價更由520元大幅調高至830元，上修高達60%。