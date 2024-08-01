毅嘉7月營收攀九年新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

毅嘉（2402）昨（1）日公告7月營收8.68億元，月增1.6%、年增11.8%，單月營收創118個月、約九年多以來新高，業績表現亮眼。

毅嘉累計前七月營收52.5億元，年增10%。毅嘉上月營收攻頂主因來自車用客戶需求暢旺，隨著在全球汽車銷售仍然堅韌成長，且車用電子需求持續暢旺的情況下，下半年度的營運可望隨著車用產品營收的增長，持續穩定增溫，並挑戰新高。

在產能方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠負責軟板後段製程，供應光通訊客戶用於AI、資料中心、超級電腦等領域，估今年該廠區將再新增車用客戶。

此外，毅嘉今年3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠，今年會開始動工，未來三年的資本支出將達到15億元，且多數用於投資馬來西亞廠。

法人表示，在全球淨零碳排趨勢確立與各國政策積極推動下，電動車市場正快速成長、汽車電子化程度也愈來愈高，逐步構成產業下階段的關鍵成長動能。

毅嘉 營收 馬來西亞

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