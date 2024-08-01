矽創上半年每股純益8.05元 營運動能強

驅動IC廠矽創（8016）於昨（1）日公布第2季財報，每股純益為4.43元，是近三季高點，上半年每股純益為8.05元。

矽創第2季合併營收為43.77億元，季增5.4％、年減0.7％，是近兩季高點，毛利率為35.12％。該公司上半年合併營收為85.26億元，年增6.4％，毛利率為35.32％，優於去年同期的32.88％。

以獲利來看，矽創第2季歸屬母公司業主淨利為5.31億元，季增22.5％、年減10.1％，每股純益為4.43元，上半年歸屬母公司業主淨利為9.64億元，年增8.6％，每股純益為8.05元。

矽創上半年業績呈現小幅年增狀態，展望下半年，法人預期，該公司在手機與車用業務的帶動下，本季業績持續看增。

矽創除了物聯網、工控設備應用驅動IC等應用，旗下感測IC廠昇佳主攻手機應用，另外，該公司旗下力領科技則主攻車用。法人認為，這兩家子公司將成為推升母公司第3季業績向上的主要動能。

矽創在車用布局方面，市占率逐漸增加，新案量產帶動今年的出貨動能，新產品則增加產品線競爭力，預計將於下半年帶來業績貢獻。至於手機應用方面，供應鏈之前維持低庫存，其上半年高階手機品牌出貨比重高，並新增非洲市場品牌營收。