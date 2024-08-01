華邦電財報／記憶體價格強漲 第2季轉盈 EPS 0.41元

記憶體廠華邦電（2344）1日公告第2季財報，在DRAM價格強漲推升下，營運順利轉盈，也帶動上半年同步擺脫虧損，第2季稅後純益17.23億元，年增幅達3.87倍，每股純益0.41元，上半年每股純益0.3元。

華邦電第2季合併營收214.84億元，季增6.77%，年增14.2%，毛利率33.1%，季增5.46個百分點，年增1.77個百分點，重返三成大關，並攀近六季高點，營益率5.41%，較上季的-0.93%及去年同期的-1.65%轉正。

華邦電上半年合併營收416.05億元，年增14.53%，毛利率30.46%，年增0.86個百分點，營益率2.35%，較去年同期的-3.88%轉正；稅後純益12.59億元，較去年同期轉盈，每股純益0.3元。

華邦電指出，第2季營運順利轉盈，主要受到DRAM價格上漲帶動、漲勢相較Flash強勁，NAND Flash價格走揚也是一大貢獻。

華邦電董事會決議，依最新技術進度與市場需求規劃財務模型，調整2022年資本支出預算，下修高雄廠生產與研發設備預算至179.4億元，較原先投資金額減少104.6億元，主要因應未來CUBE等產品規劃需求。

華邦電也公告為取得再生能源及再生能源憑證，擬與能元超商簽署採購陸域風電合約，約定取得台泥綠能彰旺風力發電站3.24MW及彰濱二期風力發電站6MW設備產生電量，期間為合約有效期間的電能供應起始日起五年。

華邦電董事會並通過人事異動案，任命現任客製化記憶體方案事業群副總經理及代理發言人范祥雲，升任執行副總經理，並兼任集團賦能群總經理。