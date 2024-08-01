快訊

Live／麟洋配戰局膠著 對抗泰國組合第二局11:10領先

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

華邦電財報／記憶體價格強漲 第2季轉盈 EPS 0.41元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

記憶體廠華邦電（2344）1日公告第2季財報，在DRAM價格強漲推升下，營運順利轉盈，也帶動上半年同步擺脫虧損，第2季稅後純益17.23億元，年增幅達3.87倍，每股純益0.41元，上半年每股純益0.3元。

華邦電第2季合併營收214.84億元，季增6.77%，年增14.2%，毛利率33.1%，季增5.46個百分點，年增1.77個百分點，重返三成大關，並攀近六季高點，營益率5.41%，較上季的-0.93%及去年同期的-1.65%轉正。

華邦電上半年合併營收416.05億元，年增14.53%，毛利率30.46%，年增0.86個百分點，營益率2.35%，較去年同期的-3.88%轉正；稅後純益12.59億元，較去年同期轉盈，每股純益0.3元。

華邦電指出，第2季營運順利轉盈，主要受到DRAM價格上漲帶動、漲勢相較Flash強勁，NAND Flash價格走揚也是一大貢獻。

華邦電董事會決議，依最新技術進度與市場需求規劃財務模型，調整2022年資本支出預算，下修高雄廠生產與研發設備預算至179.4億元，較原先投資金額減少104.6億元，主要因應未來CUBE等產品規劃需求。

華邦電也公告為取得再生能源及再生能源憑證，擬與能元超商簽署採購陸域風電合約，約定取得台泥綠能彰旺風力發電站3.24MW及彰濱二期風力發電站6MW設備產生電量，期間為合約有效期間的電能供應起始日起五年。

華邦電董事會並通過人事異動案，任命現任客製化記憶體方案事業群副總經理及代理發言人范祥雲，升任執行副總經理，並兼任集團賦能群總經理。

再生能源 每股純益 營收 華邦電

延伸閱讀

裕隆財報／上半年稅後純益20.8億元 EPS 1.99元

M31與高塔半導體合作 開發65奈米靜態隨機存取記憶體、唯讀記憶體IP

三星記憶體熱銷 代理商沾光

聯發科上季EPS 16.19元 毛利率超標

相關新聞

迅得營收／7月4.27億元、月增2.6% 寫近二年同期高

半導體PCB系統整合設備商迅得（6438）1日公告7月營收4.27億元，月增2.6%，年增14.8%，創近二年同期高。另...

台達電2度下修今年電動車營收展望 恐只比去年微增

電動車市場持續遭遇逆風，台達電今天2度下修2024年電動車產品營收展望，台達電董事長鄭平今天預估，相關產品今年只比去年「...

十銓上半年營收、獲利同寫新高 上半年每股賺5.93元

記憶體品牌暨模組廠十銓今日公布第二季營運報告，單季營收74.77 億元，每股純益1.85 元；累計上半年合併營收104....

大亞財報／第2季 EPS 1.24元、年增91％ 創同期新高

大亞（1609）1日公告財報，第2季稅後純益9.1億元，年增91.8％；每股稅後純益（EPS）1.24元，單季獲利創下歷...

鴻海14日法說 五議題聚焦

鴻海昨（31）日公告將於8月14日舉行法說會，法人聚焦AI伺服器業務近況，蘋果最新iPhone 16系列量新機出貨預估、...

聯發科上季EPS 16.19元 毛利率超標

聯發科昨（31）日公布第2季獲利季減18％，每股純益16.19元，是歷年同期第三高，上半年每股純益為36.04元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。