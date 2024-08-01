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十銓財報／第2季毛利率降至9.5% 稅後純益季減逾五成、EPS 1.83元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

記憶體模組廠十銓（4967）1日公告第2季財報，雖然單季營收季增1.49倍，受專案客戶合約價毛利較低影響，毛利率較上季大減14.5個百分點、降至9.5%，拖累獲利表現，稅後純益銳減54.3%、下滑至1.31億元，每股純益1.83元，上半年較去年同期轉盈、每股賺5.93元。

十銓第2季合併營收74.77億元，季增1.49倍，年增32.21%，毛利率9.5%，季減14.5個百分點，年增5.43個百分點，營益率2.39%，季減9.11個百分點，年增2.23個百分點；稅後純益1.31億元，年增2.74倍，每股純益1.83元。

十銓上半年合併營收104.71億元，年增44.93%，毛利率13.64%，年增8.83個百分點，營益率5%，較去年同期的-0.8%轉正；稅後純益4.19億元，較去年同期轉盈，每股純益5.93元。

十銓 每股純益 毛利率 營收

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