十銓上半年營收、獲利同寫新高 上半年每股賺5.93元

記憶體品牌暨模組廠十銓今日公布第二季營運報告，單季營收74.77 億元，每股純益1.85 元；累計上半年合併營收104.71億元，年增44.93 %，稅後純益4.19億元， 每股純益5.93元 ，上半年營收及獲利均創歷史新高。

十銓表示，上半年營收和獲利同寫新高，主要受惠B2B專案訂單持續擴大挹注，市場因AI人工智慧浪潮興起，帶動記憶體容量提升，高頻寬記憶體（HBM）分走大部分的產能，加上PC / NB市場的 DDR5 應用及市占率大幅攀升，十銓各系列產品策略，均適度滿足市場大容量及高規格應用需求的目標需求。

2024年原廠供給持續吃緊，隨著人工智慧、物聯網和邊緣運算等新興技術發展，推動高頻寬、高度擴充性和低功耗儲存設備的需求不斷成長，多元因素驅動記憶體產業向上成長，六月的 COMPUTEX 2024 台北國際電腦展匯聚領先科技，AI旋風強勢席捲。在來勢洶洶的這波科技浪潮下，十銓將不斷突破產品技術，欣然迎接人工智慧進化帶來的機會。

今年下半年，即將迎來電子業傳統銷售旺季，公司憑藉多年全球市場布局、深耕等豐富經驗，持續擴大市占， DDR5 出貨占比現今已達 DRAM出貨量六成，公司面對強大 AI 趨勢，洞燭先機提前產品布局，以領先的產品技術趁勝追擊，為因應多元需求，今年第四季起，隨著新的 AI PC / NB / Mobile 的陸續推出，有望帶動終端需求上揚與大量的換機潮。