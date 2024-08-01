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台達電2度下修今年電動車營收展望 恐只比去年微增

中央社／ 台北1日電
電動車市場持續遭遇逆風，台達電今天2度下修2024年電動車產品營收展望，台達電董事長鄭平今天預估，相關產品今年只比去年「成長一點點」，但強調部門還是會賺錢。聯合報系資料照
電動車市場持續遭遇逆風，台達電今天2度下修2024年電動車產品營收展望，台達電董事長鄭平今天預估，相關產品今年只比去年「成長一點點」，但強調部門還是會賺錢。聯合報系資料照

電動車市場持續遭遇逆風，台達電今天2度下修2024年電動車產品營收展望，台達電董事長鄭平今天預估，相關產品今年只比去年「成長一點點」，但強調部門還是會賺錢。

今年以來，電動車市場頻傳銷售趨緩、庫存升高，台達電3月法說會中坦承電動車市況辛苦，下修公司今年電動車相關產品營收成長率，年增率從原本預估的50%下調到20%至30%之間，低於去年的80%。今天法說會，台達電再度下修展望，表示相關產品今年營收只會比去年成長一點點。

鄭平表示，電動車市場短期上下波動很難預測，去年底客戶還在追材料，今年初市場開始遭遇逆風，並且一路下修。他分析，目前電動車占整體車市比重已經達到15%，接下來要進一步普及，成本考量變成重要因素，目前電動車還是太貴，比傳統燃油車貴上20%至25%。

但鄭平認為，不論成本、或充電站不足，這些都是可以解決的問題，電動車大趨勢沒有變，遲早會發生，台達電要先準備好。雖然營收下修，經濟規模縮減，但鄭平強調電動車產品部門今年還是會賺錢。

台達電昨天公布半年報，第2季獲利表現出色，台達電第2季毛利率34.13%，比第1季大幅拉升4.61個百分點，也比去年同期增加4.92個百分點，超越2020年第2季寫下的32.87%，創歷史新高。這也推升台達電第2季稅後純益新台幣99.48億元，比第1季強彈72.61%，創歷史次高。

台達電說明，第2季毛利率提升，一方面受惠產品組合，二方面是第2季有認列庫存跌價損失迴轉，金額高達67億元。

展望下半年，鄭平表示動能主要來自AI伺服器相關產品，他重申AI人工智慧電源今年占公司整體營收比重可達4%至5%，液冷散熱產品第3季也將開始交貨，但今年量不會很多。整體而言，台達電預估下半年營運會比上半年好，第3季和第4季差不多。

台達電 電動車

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