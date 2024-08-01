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大亞財報／第2季 EPS 1.24元、年增91％ 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大亞電線電纜廠。記者朱曼寧／攝影
大亞電線電纜廠。記者朱曼寧／攝影

大亞（1609）1日公告財報，第2季稅後純益9.1億元，年增91.8％；每股稅後純益（EPS）1.24元，單季獲利創下歷史同期新高；累計上半年稅後純益11.59億元，年減48.8％；每股稅後純益1.58元，

大亞指出，電線電纜受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，加上受惠國際銅價上漲，銷售狀況表現不錯，另外，在大亞創投上，去年因為持有保瑞，讓獲利利成長幅度較大，墊高上半年基期，不過今年保瑞股價回升也表現不錯。

大亞表示，近期除了獲得七股到南科的161KV超高壓線纜約10億元的訂單外，之後也會參與興達港到南科的饋線標案，至於漆包線事業表現雖然普通，但不會更糟，整體而言，對今年維持審慎樂觀的看法。

大亞近年積極布局綠能產業、腳步未停，且逐漸開花結果，近期與8家銀行簽約39.2億元聯合授信案，打造台中首個裝置容量100MW的增強型動態調頻備轉(E-dReg)案場，若以現階段最高價估算，預計未來完工掛表後，一年收益約9億元，加上電能服務費可達10億元。

大亞指出，太陽能建置容量以500MW為長期目標，目前已有超過200MW掛表，今年可望取得台南漁電共生約35MW建照。儲能方面，目前有36MW，台中龍井儲能案場明年可望完成，長期以180ＭＷ為目標。

展望未來，大亞指出，本業電線電纜事業，因為公共建設、政策等，市場供不應求，表現狀況佳，而儲能、太陽能等綠能事業可望挹注穩定的業績，大亞創投則會瞄準無人機、生技、AI相關應用的新創公司等為主，會持續找尋有潛力的投資機會。

創投 太陽能 電纜

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