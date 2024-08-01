鴻海14日法說 五議題聚焦

鴻海（2317）昨（31）日公告將於8月14日舉行法說會，法人聚焦AI伺服器業務近況，蘋果最新iPhone 16系列量新機出貨預估、新款電動車布局概況、因應地緣政治的全球布局策略，以及下半年整體營運展望等五大議題。

在AI伺服器相關動態方面，搭載輝達（NVIDIA）「地表最強晶片」GB200的AI伺服器出貨在即，近期市場傳出關鍵水冷零組件出狀況，導致GB200機櫃漏水。另外，市場也傳出GB200伺服器主板有過熱情形，因此GB200伺服器出貨時程傳出延遲，鴻海在法說會上如何回應相關傳聞，成為法人判讀之後GB200出貨動態的關鍵。

業界先前分析，鴻海是GB200伺服器關鍵零組件主要供應商，目前出貨進度並未延遲，按照規劃第3季起逐步出貨。

此外，蘋果預計將於今年9月下旬發表iPhone 16系列新機，並且首度加入AI功能，市場看好新機下半年出貨量，法人則關注身為iPhone最大代工廠的鴻海目前中國大陸及印度工廠新機量產進度。

在海外擴產方面，市場傳出，鴻海將在印度製造iPhone 16 Pro與Pro Max，這是首次在印度生產高階Pro系列機種，蘋果愈來愈重視印度智慧手機市場以及印度手機供應鏈。去年蘋果首度在印度製造最新的iPhone 15機種，當時只有iPhone 15與iPhone 15 Plus入門機種在印度組裝。

另外，鴻海近期公告，旗下富士康與大陸河南省政府簽署戰略合作協議，將在鄭州建設新事業總部，第一期投資人民幣10億元（約新台幣45.3億元），加快推動電動車、儲能電池、數位健康和機器人等產業落地，聚焦河南，打造全球高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。鴻海昨日股價漲2元，收198元。