聯電 上半年每股純益1.95元

聯電（2303）昨（31）日公告第2季財報，受惠22／28奈米營收占比拉升，加上匯率有利等正面因素挹注，單季毛利率衝上35.2%，優於原財測預期的約30%；稅後純益137.86億元，季增31.8%，年減11.9%，每股純益1.11元；上半年每股純益為1.95元。

聯電第2季合併營收567.99億元，季增4%，年增0.9%；毛利率35.2%，季增4.3個百分點，年減0.8個百分點；營益率24.5%，季增3.1個百分點，年減3.3個百分點，「雙率」均較前一季成長。

聯電上半年合併營收1,114.31億元，年增0.8%；毛利率33.1%，年減2.6個百分點；營益率22.9%，年減4.3個百分點；稅後純益242.42億元，年減23.8%，每股純益1.95元。聯電表示，第2季受惠消費性產品市場需求顯著成長，單季晶圓出貨量季成長2.6%，產能利用率提升至68%，優於原預期的64%至66%。

聯電共同總經理王石表示，受惠於WiFi無線網路和數位電視應用需求強勁帶動，22／28奈米晶圓營收占比持續上升，加上匯率因素有利、產品組合改善，帶動第2季毛利率表現優於預期。聯電第2季消費性產品營收占比由前一季的23%拉升至31%，通訊由前一季的48%下滑至39%，電腦占比15%，其他15%。

聯電第2季已宣布多項技術進展，包含推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案，以及的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案，持續推動AI、5G與車用關鍵技術，以維持在特殊製程的領先地位。