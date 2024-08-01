快訊

奧運桌球／首次奧運止步8強 小將高承睿落淚記取教訓

聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

聯電 上半年每股純益1.95元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

聯電（2303）昨（31）日公告第2季財報，受惠22／28奈米營收占比拉升，加上匯率有利等正面因素挹注，單季毛利率衝上35.2%，優於原財測預期的約30%；稅後純益137.86億元，季增31.8%，年減11.9%，每股純益1.11元；上半年每股純益為1.95元。

聯電第2季合併營收567.99億元，季增4%，年增0.9%；毛利率35.2%，季增4.3個百分點，年減0.8個百分點；營益率24.5%，季增3.1個百分點，年減3.3個百分點，「雙率」均較前一季成長。

聯電上半年合併營收1,114.31億元，年增0.8%；毛利率33.1%，年減2.6個百分點；營益率22.9%，年減4.3個百分點；稅後純益242.42億元，年減23.8%，每股純益1.95元。聯電表示，第2季受惠消費性產品市場需求顯著成長，單季晶圓出貨量季成長2.6%，產能利用率提升至68%，優於原預期的64%至66%。

聯電共同總經理王石表示，受惠於WiFi無線網路和數位電視應用需求強勁帶動，22／28奈米晶圓營收占比持續上升，加上匯率因素有利、產品組合改善，帶動第2季毛利率表現優於預期。聯電第2季消費性產品營收占比由前一季的23%拉升至31%，通訊由前一季的48%下滑至39%，電腦占比15%，其他15%。

聯電第2季已宣布多項技術進展，包含推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案，以及的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案，持續推動AI、5G與車用關鍵技術，以維持在特殊製程的領先地位。

營收 聯電

延伸閱讀

聯電財報／第2季毛利率衝上35.2% 稅後純益季增三成、EPS 1.11元

台股將一路跌？網曝「高點開始存股結果」 預言台積電還會漲

聯電、聯發科 認購夯

外資賣超236億元 買賣超個股第一名竟都是ETF

相關新聞

友達連九虧 本季保守看 董座彭双浪：客戶拉貨動能疲弱

友達昨（31）日舉行法說會，公布上季本業轉盈，受認列403地震災損影響，稅後淨損2.31億元，每股淨損0.03元，連續九...

聯發科上季EPS 16.19元 毛利率超標

聯發科昨（31）日公布第2季獲利季減18％，每股純益16.19元，是歷年同期第三高，上半年每股純益為36.04元。

聯電 上半年每股純益1.95元

聯電昨（31）日公告第2季財報，受惠22／28奈米營收占比拉升，加上匯率有利等正面因素挹注，單季毛利率衝上35.2%，優...

鴻海14日法說 五議題聚焦

鴻海昨（31）日公告將於8月14日舉行法說會，法人聚焦AI伺服器業務近況，蘋果最新iPhone 16系列量新機出貨預估、...

穎崴財報／上半年 EPS 12.33元創高 第3季成長動能強

半導體測試介面大廠穎崴（6515）31日召開董事會通過經會計師核閱之2024年第2季財報，2024年第2季歸屬母公司稅後...

聯電第2季毛利率達35.2%優於預期 下半年面臨二大挑戰

聯電（2303）今日八布第2季財報，單季毛利率推升至35.2%，符合預期，單季稅後純益司137.9億元，每股純益1.11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。