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聯準會利率連八凍！暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

聯發科上季EPS 16.19元 毛利率超標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）昨（31）日公布第2季獲利季減18％，每股純益16.19元，是歷年同期第三高，上半年每股純益為36.04元。

根據聯發科公布的財報，第2季合併營收為1,272.71億元，季減4.6％，年增29.7％；毛利率為48.8％，季減3.6個百分點，年增1.3個百分點；淨利259.55億元，季減18％，年增62％，每股純益16.19元。

聯發科原本預期，以美元兌新台幣匯率1：32計算，第2季合併營收落在1,214億至1,335億元之間，毛利率為47％正負1.5個百分點，以實績來看，營收落在財測區間，毛利率則超標。

聯發科統計，上半年合併營收為2,607.29億元，年增34.5％；毛利率 50.6%，年增 7.9 個百分點；歸屬母公司業主淨利為572.51億元，年增74.3％，每股純益為36.04元。

聯發科執行長蔡力行表示，第2季表現穩健，營收達目標範圍中間值，毛利率則超標，主要得益於較好的產品組合。蔡力行並重申對中長期策略的信心，強調在雲端運算和邊緣運算的AI大趨勢中，聯發科站在有利的位置。其新專案進展順利，可望從2025下半年開始貢獻營收，並相信2024年會是其下一階段成長的開始。

營收 聯發科

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