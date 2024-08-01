友達連九虧 本季保守看 董座彭双浪：客戶拉貨動能疲弱

友達（2409）昨（31）日舉行法說會，公布上季本業轉盈，受認列403地震災損影響，稅後淨損2.31億元，每股淨損0.03元，連續九季虧損，惟虧損幅度較前一季與去年同期大幅收斂，上半年每股淨損0.49元。展望本季，友達董座彭双浪預期營收將小幅成長，但客戶拉貨動能疲弱，「旺季效應將不明顯」。

友達第2季合併營收743.28億元，季增25%，年增1734%；毛利率11.24%，為五季來重返10%以上，季增7.94個百分點，年增8.09個百分點；營業利益為1.1億元，終止本業連續七季虧損。

累計上半年合併營收1,338.05億元，年增16.9%；毛利率7.71%，較去年同期由負轉正；稅後淨損37.58億元，較去年同期虧損大幅收斂，每股淨損0.49元。

彭双浪說明，第2季消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨，加上收購BHTC後，自第2季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業亦穩健成長，另受惠於整體營收較首季大幅增長25%，推升本業轉虧為盈。惟上季整體稅後損益小虧，主因403地震對友達龍科廠產出造成一些影響，但在團隊努力下，已全線恢復生產。

展望後市，彭双浪表示，進入第3季，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但友達產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助整體營運表現。

整體看來，彭双浪認為，今年的傳統旺季將不如以往旺，主要是消費終端需求平淡，導致下半年拉貨動能疲弱。友達總經理柯富仁表示，友達將朝向輕資產、低耗能的製造模式，投資聚焦在智慧移動的垂直場域及MicroLED兩大領域。

至於近來很夯的扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，友達七、八年前就已投入研發，已具備技術能力。考量到其應用領域有限，且與封裝廠的競合關係複雜，友達選擇專注於開發MicroLED技術，繼去年在穿戴裝置量產後，今年已在大尺寸拼接顯示器量產出貨。並有歐系車廠客戶開始共同開發，為二至三年後量產做準備。