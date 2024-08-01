穎崴 Q2每股賺6.52元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

穎崴（6515）昨（31）日公布今年第2季財報，單季歸屬母公司稅後淨利為2.24億元，季增12%，年增64.7%，每股純益6.52元創同期新高；累計今年上半年稅後純益4.24億元，年增52%，每股純益12.33元，也是同期新高。公司樂觀看待第3季營運成長動能強勁。

穎崴說明，在AI、高速運算（HPC）需求強勁下，帶動半導體產業鏈拉貨潮，穎崴掌握全球AI、HPC客戶需求，使第2季營收與獲利創同期新高，上半年的營收及獲利均創下歷史新高。

半導體科技大廠財報陸續公布，由於AI應用推升先進晶片的需求，HPC需求旺盛；迎接美國財報周，除先前大型CSP持續聚焦AI Server採購外，生成式AI在手機應用領域的競爭，也將隨著大型科技品牌業者推新一代終端產品趨向白熱化。

根據Trendforce指出，2024年AI Server產值年增69%，全年出貨量上修至167萬台，年增率41%。針對AI、HPC及手機客戶，穎崴提到，各最新產品線皆已量產，大幅推升第3季的成長動能。

AI 穎崴

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