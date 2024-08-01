致茂上半年EPS 5.61元 樂觀下半年

量測儀器大廠致茂（2360）昨（31）日召開法人說明會，公布第2季財務報告，每股稅後純益為3.34元，累計上半年每股稅後純益5.61元，優於去年同期4.65元。

致茂董事長兼總經理黃欽明、財務長應正出席。展望未來，致茂預期下半年持續受惠於半導體 / Photonics 相關檢測設備需求，整體營收將優於上半年。

致茂第2季營收55億元，季增加25%，年成長25%。稅後淨利為14億元，季成長47%，年成長36%。每股稅後純益為3.34元。上半年合併營業收入99億元，年成長13%，上半年累計稅後淨利為24億元，較2023年同期增長20%。法人看好，致茂歷年下半年需求皆優於上半年，受惠於AI相關及HPC應用需求增溫半導體測試設備System Level Testers（SLT）需求持續提升，今年下半年營運較上半年成長，公司展望也符合預期。