仁寶波蘭蓋廠 瞄準車用
代工大廠仁寶（2324）昨（31）日宣布，波蘭新廠已於7月29日開工動土，將生產資訊娛樂和ECU（電子控制單元）等車電相關產品，強化車用產品供應鏈。
仁寶7月初宣布，將斥資約新台幣5.09億元赴波蘭Czeladź市設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。仁寶相中波蘭Czeladź市設廠的主要因素，在於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置。
仁寶波蘭新廠總投資價值估約1,450萬歐元（約新台幣5.15億元）。仁寶車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，仁寶目標提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟成長。透過在中國大陸、美國、越南、巴西以及波蘭設立製造和服務中心，確保為世界各地客戶提供快速靈活支援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言