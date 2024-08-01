仁寶波蘭蓋廠 瞄準車用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠仁寶（2324）昨（31）日宣布，波蘭新廠已於7月29日開工動土，將生產資訊娛樂和ECU（電子控制單元）等車電相關產品，強化車用產品供應鏈。

仁寶7月初宣布，將斥資約新台幣5.09億元赴波蘭Czeladź市設廠，瞄準歐洲客戶車電需求，預計明年第2季完工，明年底試產，並從2026年起貢獻營收。仁寶相中波蘭Czeladź市設廠的主要因素，在於該地區擁有技術熟練的人力素質和戰略性地理位置。

仁寶波蘭新廠總投資價值估約1,450萬歐元（約新台幣5.15億元）。仁寶車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，仁寶目標提供優質的產品和服務，同時促進當地經濟成長。透過在中國大陸、美國、越南、巴西以及波蘭設立製造和服務中心，確保為世界各地客戶提供快速靈活支援。

仁寶 新台幣 波蘭

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