研華接單 連四季成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華法說會重點 圖／經濟日報提供
研華法說會重點 圖／經濟日報提供

工業電腦龍頭研華（2395）昨（31）日舉行法說會，公司表示，現階段接單已連續四季成長，營運明顯回溫，而且出貨已連二季上揚，預估本季營收將季增低個位數百分比（1%至3%），下半年逐季成長，2025年業績有望挑戰年增雙位數百分比。

受到地緣政治、高通膨等系統性風險影響，終端需求仍偏保守，研華2024上半年合併營收為285.23億元、年減17%；毛利率40.2%、營益率14.3%；稅後純益為41.07億元，年減31%，每股純益4.78元。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，下半年隨著全球景氣緩步復甦，整體接單狀況已回溫，研華第2季接單／出貨比值（B／B Ratio）為1.01，為2022年第2季以來，首度回到代表景氣擴張的1以上。

觀察第2季三大區域B／B值，北美、歐洲及中國大陸分別回升至1、1.04及1.02，顯示市場景氣與企業支出穩步復甦，尤其大陸、南韓、台灣等市場接單動能強勁。

研華預估，本季營收以美元計算為4.5億美元至4.7億美元（約新台幣146.25億元至152.75億元），季增約4%，單季業績也有機會重回年成長，毛利率估介於39%至41%，維持高檔水準，營益率估介於14%至16%間，整體營運有望逐季上揚。

展望2025年及2026年，研華表示，北美、中國大陸等市場接單狀況已見回升，在2024年醞釀的Sector Driven變革，希望能帶來新一波成長動能。

陳清熙指出，北美市場明年展望非常樂觀，估計至少年增雙位數百分比，歐洲市場展望也不錯，有助推升2025年研華整體業績。「現在看2025年比較有底氣、相對樂觀，有機會挑戰雙位數成長。」

研華

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