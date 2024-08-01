宏達電攻XR 再傳捷報

宏達電（2498）昨（31）日宣布與輝達（NVIDIA）合作，發展XR相關應用突破性技術，藉此擴大宏達電虛擬實境相關量能，衝刺業績。

全球繪圖晶片業年度大戲「SIGGRAPH電腦繪圖大會」正在美國丹佛舉行，聚焦GPU與先進AI技術應用整合趨勢，輝達執行長黃仁勳、臉書執行長祖克伯等大咖都與會，宏達電也在這次盛會中宣布與輝達合作。

宏達電指出，此次是將輝達的NVIDIA ACE技術整合至宏達電的VIVERSE Avatar中，增強用戶在XR延展實境中的互動真實感，推動全新XR虛擬化身相關應用，藉此搶攻市場商機。

據悉，VIVERSE Avatar是一個開放式虛擬化身創建系統，不僅提供多種全身虛擬形象風格，還支援VRM標準，允許用戶導入VRM 3D模型虛擬形象，在VIVERSE中創建自己的身分。

NVIDIA ACE則是一套可將虛擬化身變得栩栩如生，賦予數位人類充滿生命力的技術。其中一項技術NVIDIA Audio2Face NIM微服務，可根據語音語調搭配出豐富的臉部表情。

宏達電一直以來積極與輝達合作，先前曾將輝達NVIDIA CloudXR整合至宏達電的VIVE Focus 3頭戴裝置產品中，此整合允許XR應用程式的遠端渲染，使用者可以在沉浸環境中設計、修改和協作處理大型資產。

宏達電VIVERSE總經理林俊吳表示，整合NVIDIA ACE NIM微服務，能為宏達電虛擬化身技術帶來更大細膩度，雙方已聯手克服XR協作中的一個重大挑戰。

宏達電董事長王雪紅先前於股東會上指出，宏達電會抓住AI和元宇宙帶來的機會，開拓全新的市場，而經營團隊和所有員工都是全力以赴，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著VIVERSE願景前進，也請各位繼續給宏達電支持，一起見證願景成為現實。

宏達電今年6月營收4.03億元，月增111.3%、年減16.8%，單月營收為今年以來新高；上半年營收為13.61億元，年減35.7%。