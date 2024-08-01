台達電 Q2每股賺3.83元
電源大廠台達電（2308）昨（31）日公告第2季每股純益3.83元，較去年同期每股純益3.14元、今年首季每股純益2.22元，雙雙成長；累計上半年每股純益6.05元，大賺逾半個股本，業績表現亮眼。
台達電預計今（1）日召開法說會，將進一步說明第2季財報內容以及下半年營運展望。
此外，台達電因應未來業務發展所需，昨日董事會決議通過取得竹北不動產，交易總金額達13.66億元；另因原物料上漲與後續工程執行，原先中壢六廠興建工程與中壢一廠重建工程，均將分別追加工程款。
展望後市，法人看好，台達電AI伺服器布局開始收割，尤其伺服器產品趨勢轉向輝達GB200，對台達電有利，因為台達電產品組合包括液冷和UPS在內的基礎設備，產品組合提升，可望帶動更強勁成長動能，下半年營運有望優於預期。
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