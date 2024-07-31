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穎崴財報／上半年 EPS 12.33元創高 第3季成長動能強

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
穎崴公布上半年每股稅後純益12.33元創高。圖為公司經營團隊董事長王嘉煌(中)、全球業務資深副總經理陳紹焜(左)、財務長李振昆(右)。記者尹慧中／攝影
穎崴公布上半年每股稅後純益12.33元創高。圖為公司經營團隊董事長王嘉煌(中)、全球業務資深副總經理陳紹焜(左)、財務長李振昆(右)。記者尹慧中／攝影

半導體測試介面大廠穎崴（6515）31日召開董事會通過經會計師核閱之2024年第2季財報，2024年第2季歸屬母公司稅後淨利為2.24億元；每股稅後純益（EPS）為6.52元；累計上半年合併營收為23.29億元，較去年同期成長15.01%，EPS為12.33元，公司看待第3季的成長動能強勁。

穎崴說明，在AI、HPC需求強勁下，帶動半導體產業鏈拉貨潮，穎崴掌握全球AI、HPC客戶需求，使穎崴第2季營收與獲利創新高外，上半年的營收及獲利均創下歷史新高。

半導體科技大廠財報陸續公布，由於人工智慧應用推升先進晶片的需求，高效能運算（HPC）需求旺盛；迎接美國財報周，除先前大型CSP持續聚焦AI Server採購外，生成式AI在手機應用領域的競爭，也將隨著大型科技品牌業者推新一代終端產品趨向白熱化。根據Trendforce指出，2024年AI Server產值年增69%，全年出貨量上修至167萬台，年增率41%。針對AI、HPC及手機客戶，穎崴各最新產品線皆已量產，強勁推升第3季的成長動能。

在科技巨頭喊出「2024年為生成式AI應用元年」同時，因應AI、HPC世代，為了擴大營運規模，穎崴提到，新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求。同時新廠辦建置的「高頻實驗室」（High-speed Measurement/Simulation Lab）啟用後，提供客戶更為迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更為緊密。

AI 半導體 穎崴

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