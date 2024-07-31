光寶科第2季擬配息2元 估下半年起營收重回年成長

光寶科2020年啟動精實聚焦策略，造成公司營運縮減、營收下滑，光寶科總經理邱森彬今天宣布，這項為期近4年的計畫大功告成，今年下半年起光寶科營收將重回年成長軌道。光寶科董事會並通過第2季盈餘分派，每股配息2元。

光寶科今天舉行法說會，公布第2季營收新台幣332.85億元，季增15.66%，年減10.74%，連續第7個季度營收呈現年減；毛利率22.2%，比第1季拉升1.9個百分點，較去年同期下滑1.1個百分點；單季稅後純益31.15億元，季增30.44%，年減25.8%；每股純益1.36元。

累計光寶科上半年稅後純益55.03億元，比去年同期衰退16.02%，每股純益約2.4元。今天光寶科董事會通過第2季每股擬配發現金股利2元。

光寶科從2020年啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，造成公司營收下滑，今年首季營收甚至跌破300億元大關，創20多年來首見。不過邱森彬今天宣布，計畫已大功告成，接下來公司將在營運體質優化的基礎上，打造中長期營收成長動能，除了投入新賽道，也將擴大策略性投資與併購，從今年下半年起，光寶科營收將重回年成長軌道，且延續至未來3到5年。

邱森彬指出，公司3大事業部門，包括光電部門和雲端物聯網部門等高價值事業，第2季合計營收占比達到58%，已經超過一半。其中市場關注的AI布局，光寶科的33kW人工智慧（AI）伺服器電源今年下半年將進入量產。估計AI產品占公司AI事業部門營收比重從去年的7%至8%，將提升到今年的12%至15%。

液冷散熱方面，光寶科提供整合型解決方案，已通過客戶認證，下半年將小量出貨，明年可望有較大營運貢獻。包括電源、液冷散熱，以及機櫃的機構件等，邱森彬估計，所有AI相關產品明年占公司整體營收可望達到1成以上，成為主要動能。

至於老本業資訊及消費性電子部門，邱森彬表示，遊戲機電源今年上半年碰到市場庫存整理，需求疲弱，但最近客戶訂單已重新釋放；另外AI PC帶動高端電源、Mini LED背光鍵盤等高階產品需求增加，下半年光寶科的核心事業營運也將重拾成長。