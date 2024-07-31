光寶科第2季擬配息2元 估下半年起營收重回年成長
光寶科2020年啟動精實聚焦策略，造成公司營運縮減、營收下滑，光寶科總經理邱森彬今天宣布，這項為期近4年的計畫大功告成，今年下半年起光寶科營收將重回年成長軌道。光寶科董事會並通過第2季盈餘分派，每股配息2元。
光寶科今天舉行法說會，公布第2季營收新台幣332.85億元，季增15.66%，年減10.74%，連續第7個季度營收呈現年減；毛利率22.2%，比第1季拉升1.9個百分點，較去年同期下滑1.1個百分點；單季稅後純益31.15億元，季增30.44%，年減25.8%；每股純益1.36元。
累計光寶科上半年稅後純益55.03億元，比去年同期衰退16.02%，每股純益約2.4元。今天光寶科董事會通過第2季每股擬配發現金股利2元。
光寶科從2020年啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，造成公司營收下滑，今年首季營收甚至跌破300億元大關，創20多年來首見。不過邱森彬今天宣布，計畫已大功告成，接下來公司將在營運體質優化的基礎上，打造中長期營收成長動能，除了投入新賽道，也將擴大策略性投資與併購，從今年下半年起，光寶科營收將重回年成長軌道，且延續至未來3到5年。
邱森彬指出，公司3大事業部門，包括光電部門和雲端物聯網部門等高價值事業，第2季合計營收占比達到58%，已經超過一半。其中市場關注的AI布局，光寶科的33kW人工智慧（AI）伺服器電源今年下半年將進入量產。估計AI產品占公司AI事業部門營收比重從去年的7%至8%，將提升到今年的12%至15%。
液冷散熱方面，光寶科提供整合型解決方案，已通過客戶認證，下半年將小量出貨，明年可望有較大營運貢獻。包括電源、液冷散熱，以及機櫃的機構件等，邱森彬估計，所有AI相關產品明年占公司整體營收可望達到1成以上，成為主要動能。
至於老本業資訊及消費性電子部門，邱森彬表示，遊戲機電源今年上半年碰到市場庫存整理，需求疲弱，但最近客戶訂單已重新釋放；另外AI PC帶動高端電源、Mini LED背光鍵盤等高階產品需求增加，下半年光寶科的核心事業營運也將重拾成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言