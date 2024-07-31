聯電財報／第2季毛利率35.2% 每股純益1.11元

聯電（2303）公布今年第2季財務報告，合併營收為568億元，較上季546.3億元成長4%，與去年同期相比，本季的合併營收成長0.9%；第2季毛利率35.2%，歸屬母公司淨利為137.9億元，每股純益1.11元；累計上半年每股純益1.95元。

聯電第2季營業利益較前一季成長19.1%，營業利益率24.5 %，22/28奈米晶圓營收占比33%，晶圓製造產能利用率68%。

聯電共同總經理王石表示，「受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，聯電第2季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求的帶動下，22/28奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合的改善，使第2季的毛利率表現優於預期」。

王石指出，「第2季宣布多項技術進展，包含推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案，及領先市場的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案。這些技術的推出，展現聯電在推動AI、5G和車用領域的關鍵技術上，致力於保持我們在特殊製程的領先地位」。

王石表示，「展望第3季，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電的22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。然而，由於產能擴張帶來的折舊增加及電費提高，預期在下半年將面臨一些獲利的壓力。儘管面臨成本上的挑戰，但有信心能像過去在逆境中展現韌性，維持穩健的獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局的策略，協助客戶強化供應鏈管理」。