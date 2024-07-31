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聯電財報／第2季毛利率衝上35.2% 稅後純益季增三成、EPS 1.11元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）31日公告第2季財報，受惠WiFi無線網路和數位電視應用需求強勁，22/28奈米晶圓營收占比拉升，加上有利的匯率因素，單季毛利率衝上35.2%，優於原預期的大致維持30%，稅後純益137.86億元，季增31.8%，年減11.9%，每股純益1.11元，上半年每股純益1.95元。

聯電第2季合併營收567.99億元，季增4%，年增0.9%，毛利率35.2%，季增4.3個百分點，年減0.8個百分點，營益率24.5%，季增3.1個百分點，年減3.3個百分點；稅後純益137.86億元，季增31.8%，年減11.9%，每股純益1.11元。

聯電上半年合併營收1,114.31億元，年增0.8%，毛利率33.1%，年減2.6個百分點，營益率22.9%，年減4.3個百分點；稅後純益242.42億元，年減23.8%，每股純益1.95元。

聯電共同總經理王石表示，受惠消費性產品市場需求顯著增長，第2季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。

王石指出，WiFi無線網路和數位電視應用需求強勁帶動，22/28奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合改善，使第2季毛利率表現優於預期。

聯電第2季宣布多項技術進展，包含推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案，以及領先市場的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案。

每股純益 毛利率 營收 聯電

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