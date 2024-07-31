台光電財報／上半年每股獲利12.83元創新高 毛利率逾28%

銅箔基板廠商台光電（2383）今日公布第2季財報，公司說明，2024年第2季營收154.5億元，稅後淨利24.3億元，每股稅後純益為7.08元，營運表現創下公司成立以來的單季歷史新高。累計台光電2024年上半年營收達283.5億元，營業毛利率28.1%，營業利益率19.3%，稅後淨利率17.6%，每股稅後純益為12.83元，也同時創下歷史同期新高的營運佳績。台光電強調，憑藉著技術領先同業的優勢，持續穩定的繳出業績成長創新高的亮麗成績單。另外因應需求決定加大明年產能擴充至成長20%以上。

營運展望方面，台光電說明，憑藉著多年世界第一的高端HDI材料技術將此延伸跨入高速材料領域，在短短三年即成為全球高速材料市占第一的廠商，隨著客戶群的增加及產品材料出貨倍數增加，預期市占率仍會持續擴增。

台光電說明，隨著大型資料中心不斷擴張，人工智慧及雲端服務需要大量運算和數據處理，業者對於800G交換器提供高傳輸速度的需求日益增加，台光電延續在400G交換器低損耗材料的技術暨市場領先地位，率先出貨給國際一線大廠，並持續增加在800G交換器低損耗材料的市場份額。

展望未來，台光電說明，美系大廠第3季預計發表具生成式人工智慧功能的新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類除了既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品的陸續推出，將有倍增的出貨量增長，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，故決定加大明年產能擴充至成長20%以上。

配息基準日方面，台光電說明，公司113年2月29日董事會決議通過112年度可供分配盈餘提撥股東現金股利新台幣3, 439,332,300元，每股配發新台幣10.0元，股息配發率達61.2%，其普通股配息基準日為113年9月6日，除息交易日為113年8月29日，現金股利預計於113年9月27日發放。