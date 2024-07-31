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欣興法說會／看下半年優於上半年 載板 PCB 稼動率全面升溫

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董事長曾子章（中）日前在股東會後受訪。圖右為財務長暨昆山鼎鑫電子有限公司董事沈再生、左為欣興電子財務處資深副總經理鍾明峰。記者尹慧中／攝影
欣興董事長曾子章（中）日前在股東會後受訪。圖右為財務長暨昆山鼎鑫電子有限公司董事沈再生、左為欣興電子財務處資深副總經理鍾明峰。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）31日召開法說會釋出展望，公司提到第3季與下半年看法，第3季有機會小幅季成長，下半年可望優於上半年，同時載板與 PCB 稼動率升溫。

就重要製程稼動率方面，欣興說明，ABF 載板第2季稼動率65-75%，今年第3季估提升至70-80% 優於第2季，下半年稼動率有機會緩步走升，BT載板第2季 75-85%，第3季估80-90%。

HDI 方面，欣興說明，第2季 75-85%，第3季估增至85-95%，PCB方面第2季 80-90%，第3季估90-95%，第4季可望持續再向上。

欣興說明，第3季AI相關產品包含AI伺服器AI PC乃至AI智慧機持續成長，消費電子與電腦恢復季節趨勢，第3季有機會小幅季成長，載板、PCB 事業部表現有望優於上半年但仍需觀察總經與通膨等不確定因素影響。

欣興昨已公布財報，欣興第2季毛利率13.2%，公司說明，下滑原因主要包含載板近年大投資的折舊上升、今年市場除了AI產品外其他需求若導致稼動率不理想、新廠效益還沒顯現，PCB 事業部產線調整階段，接單生產與良率學習曲線較長對毛利率貢獻尚不明顯，後續仍待 ABF 新廠認證與 PCB 產線調整後對毛利率才有正面的挹注，營業費用28億元和首季變化不大。

AI PCB 欣興 毛利率

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