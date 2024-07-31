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友達財報／第2季毛利率11.2% 每股損失0.03元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

友達（2409）31日舉行法人說明會公布2024年第2季合併財務報表，第2季合併營業額為743.3億元，較第1季增加25%，與2023年第2季相比增加17.4%；第2季歸屬母公司業主之淨損為2.3億元，每股損失為0.03元。

友達第2季毛利率為11.2%，營業淨利為1.1億元，營業淨利率為0.1%，EBITDA獲利率為12.4%；第2季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較第1季增加5.1%，與2023年第2季相比減少2.4%。

回顧第2季，友達表示，4月初的地震對產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產；消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨；BHTC自第2季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業穩健成長。

友達指出，受惠於整體營收較第1季大幅增長25%，第2季本業營運順利轉虧為盈，整體虧損程度較第1季大幅改善。進入第3季，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。

友達 地震 毛利率 營收

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