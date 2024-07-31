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友達財報／第2季稅後淨損2.3億元 EPS -0.03元

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達31日舉行法說會。記者李珣瑛/攝影
友達31日舉行法說會。記者李珣瑛/攝影

友達光電（2409）31日舉行法人說明會公布2024年第2季合併財務報表。總計2024年第2季合併營業額為新台幣743.3億元，較2024年第1季增加25.0%，與2023年第2季相比增加17.4%。2024年第2季歸屬母公司業主之淨損為新台幣2.3億元，基本每股損失則為新台幣0.03元。

2024年第2季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較2024年第1季增加5.1%，與2023年第2季相比減少2.4%。

友達光電2024年第2季合併財務報表摘要：

• 營業額為新台幣743.3億元

• 營業淨利為新台幣1.1億元

• 歸屬母公司淨損為新台幣2.3億元

• 基本每股損失為新台幣0.03元

• 毛利率為11.2%

• 營業淨利率為0.1%

• EBITDA獲利率為12.4%

回顧第2季，4月初的地震的確對公司產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產。消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨。BHTC自第2季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業亦穩健成長。受惠於整體營收較上一季大幅增長25.0%，本季本業營運成果順利轉虧為盈，整體虧損程度亦較上一季大幅改善。進入第3季，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但公司產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。

友達近幾年一直努力進行雙軸轉型，希望最大化公司在顯示技術上的know-how，由一家以面板為主的顯示用元件公司，轉型成一個「以顯示技術為核心的解決方案公司」。未來在公司營運與策略規劃方面，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」。透過三組不同的營運結構，針對各自的挑戰與機會進行營運聚焦與優化，以取得最佳營運表現，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響，達到穩定獲利、永續經營。

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