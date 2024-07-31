矽統股價回神 減資後連2天重挫 今止跌飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

IC設計廠矽統（2363）減資後新股上市卻是連續2個交易日重挫，31日股價回神，早盤開低後往上急拉翻紅，衝上漲停78.1元鎖死，市價及漲停排隊買單超過7,400張。

聯電（2303）旗下IC設計廠矽統第2季虧損擴大，第2季合併營收5,015.8萬元，季增46.2%，年增33.4%，為近三季高點，歸屬母公司業主淨損1.2億元，虧損比首季擴大，每股淨損0.16元；累計上半年合併營收8,445.1萬元，年增19.2%，歸屬母公司業主淨損1.93億元，每股淨損0.26元。

矽統辦理現金減資26.23億元，每股退還股東3.5元，減資完成後，實收資本額從74.95億元降至48.72億元，每股淨值從25.06元提高到33.18元，配合減資換發新股，7月19~27日暫停交易，29日新股上市買賣。

矽統減資後新股上市當天股價開高走低，遭摜壓至跌停76.3元收盤；30日股價續重挫6.95%，收在71元；31日以70.9元開低後往上急拉翻紅，盤中衝上漲停78.1元鎖死。

減資 矽統

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