盛群 本季毛利率估持平

微控制器（MCU）盛群（6202）昨（30）日召開法說會，總經理蔡榮宗表示，本季營收與毛利率可能與上季差不多，獲利方面還要觀察轉投資代理商的獲利貢獻程度；整體來說，下半年表現應會優於上半年。

盛群上半年存貨水位降至13.77億元，已明顯低於去年同期的19.11億元。公司表示，目前庫存持續去化中，只是因為營收水準仍偏低，導致存貨周轉天數仍達396天，期望未來存貨水位能持續降到10億元左右。

針對目前市況，蔡榮宗提到，第2季營收提升，主要受惠代理商端庫存去化，但終端需求沒有很火熱。

蔡榮宗也說，第3季部分策略性調降價格，因應客戶需求與市場競爭，同時新產出IC成本低，可抵銷一部分降價對毛利率的衝擊。