旺宏連四虧 拚Q3回溫

旺宏（2337）昨（30）日召開法說會，公布第2季每股淨損0.15元，連續四季繳出虧損成績單；上半年稅後淨損13.65億元，每股淨損0.74元。展望後市，旺宏總經理盧志遠表示，第3季是令人充滿期待的季度，表現應可優於第2季，下半年表現應會比上半年好。

針對全年營運，盧志遠透露，過往旺宏上、下半年業績比重是4：6，但去年出現「旺季不旺、淡季不淡」的走勢，今年應會回到以往的狀態，惟上、下半年業績比重還難確定。

旺宏第2季合併營收64.56億元，季增12%，年減13%，由於庫存順利持續去化，有認列回沖利益等，毛利率為30％，明顯優於首季的19.8%；單季稅後淨損2.86億元，每股淨損0.15元，比首季的每股淨損0.58元有所改善。

旺宏受到地震影響，雖然有保險，第2季仍提列約3億元相關災損，如果沒有這筆損失，其稅前虧損已接近損平狀態。

旺宏累計上半年合併營收122.16億元，年減16%；毛利率25.2%，較去年同期下滑1.6個百分點，稅後淨損13.65億元，每股淨損0.74元。

談到各產品線後市，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）方面，盧志遠強調，旺宏一直守住價格，不殺價搶量，會保持這策略，下半年等市場恢復，價格應可回升。至於唯讀記憶體（ROM）業務，因客戶遊戲主機已推出多年，平台高峰已過，第2季ROM出貨量創2018年以來最低，也因基期低，預期本季ROM業績可望較第2季倍增，但仍將低於去年同期水準。