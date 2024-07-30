全民權證／聯詠 押價內外15%
聯詠（3034）第2季財報優於預期，毛利率41.1%超越財測區間上緣，激勵昨（30）日股價尾盤由黑翻紅，上漲1元收531元。
聯詠日前公布第2季歸屬母公司業主淨利53.88億元，季增10.1%，每股純益（EPS）8.86元，為近三季高點；上半年淨利102.82億元，EPS為16.9元。
投顧法人表示，聯詠等台系驅動IC產業庫存維持健康水位，看好手機和NB進入傳統旺季，中小尺寸驅動IC備貨動能增溫，且聯詠朝高階驅動IC市場發展，包含OLED DDIC及Edge IC相關產品將於下半年放量，並可以自身IP資源，向ASIC及IP授權市場布局，有利轉型。
權證發行商表示，如看好聯詠後市，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證參與個股行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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