欣興上半年EPS 1.05元 調升資本支出
載板龍頭欣興（3037）昨（30）日公告上半年淨利約40.29億元，每股純益2.65元，並微幅上修今年資本支出至254億元，調幅約5%，預期明年資本支出至少186億元起跳。
欣興將在今日召開法說會，說明上季財報與營運展望。欣興董事長曾子章在先前股東會後受訪提到，2024年加快從谷底往上爬，下半年旺季來臨，各產品線產能利用率提升，將帶動營運逐季提升，看好AI相關營收明年還會更高，樂觀看2025年。
欣興上半年處於產業庫存調整期，第2季每股純益約1.05元，在淡季期間，相對部分同業虧損，仍維持獲利。
欣興並公告，董事會通過將今年資本預算增加至254億元；並通過2025年資本預算約186億元（含先前已公告的長交期設備採購訂單金額約5億元），及2026年進機的長交期設備採購訂單金額約8億元。
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