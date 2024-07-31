廣達5G布局 在日報捷
廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）與日本京瓷集團合作再下一城，繼去年與京瓷集團系統整合商KYOCERA Mirai Envision（KCME）啟動經銷合作後，5G專網系統解決方案再獲京瓷旗下茂木賽車場度假村（Mobility Resort Motegi）導入，營運報喜。
KCME於29日在官網宣布，將於8月至11月期間，在具有國際標準賽道的茂木賽車場度假村中，導入雲達系統的本地5G服務，進行高速移動通訊的概念驗證（PoC）實驗，測試5G的穩定性與速度。
KCME指出，此次概念驗證專案將檢驗在嚴苛的環境下，高速行駛的車輛上所搭載的終端設備間，通訊傳輸的穩定性與通訊速度，探索在高速移動下，進行5G通訊的可能。
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