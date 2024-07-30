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湯石照明上季每股純益0.17元 泰谷0.13元

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

湯石照明（4972）昨（30）日公告今年第2季財報，單季每股純益0.17元，由於首季虧損，累計今年上半年每股虧損0.14元。泰谷也公布第2季財報每股純益0.13元，累計上半年每股純益0.29元。

湯石照明第2季營收3.3億元，季增39.2%，年增81.3%，歸屬於母公司業主淨利952.4萬元。上半年營收5.67億元，年增64.65%，歸屬母公司業主淨損821萬元，每股虧損0.14元。

湯石照明表示，看好需求將回溫，預期營運將逐季成長，今年可望穩健緩步復甦。湯石照明去年併購大峽谷，藉由雙方資源全面整合，效益將逐漸發酵，將可拓展集團產品應用領域及市場占有率。

泰谷第2季財報營收1.68億元，季增16.6%，年增41.1%，歸屬於母公司業主淨利800萬元，季減11.1%，年減11.1%，每股純益0.13元。

每股純益 財報

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