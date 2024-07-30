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穩懋上季每股純益1.14元 保守看本季

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（30）日召開法說會，受惠美系手機客戶提前拉貨及產品組合優化，第2季每股純益1.14元，優於首季的每股純益0.96元。展望未來，穩懋對第3季持保守態度，但強調全年營運將遠優於去年。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平指出，上季營運表現大致符合原先預期，WiFi以及基礎建設的部分甚至略優於預期，若從手機客戶近期拉貨狀況看，更可確定整體智慧手機的谷底已過去。

展望未來，陳舜平表示，目前陸系手機客戶需求較為趨緩，而美系客戶的備貨量則沒有太大的改變，且因第2季已提前拉貨，因此預期第3季營收將季減高個位數百分比，毛利率估在25%上下，全年營收則仍優於去年。

陳舜平指出，美系手機客戶將發表新機，若銷量優於市場預期，第4季營運有機會比第3季好。

智慧手機 營收 穩懋

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