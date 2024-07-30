快訊

奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

期貨商論壇／生技期 靈活操作

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

上周特斯拉及Alphabet公布財報，雖Alphabet表現達標，但輝達股價回落，市場焦點開始轉向AI的資本支出上，是否開始有營收的貢獻，若在AI投資上營收預期未跟公布的財報符合，股價恐會回落，故未來幾周須注意相關財報的公布。

而在聯準會方面，可注意後續會議相關措辭是否改變，並注意日本央行訊息。7月開始日圓快速升值，加上有消息指出日本央行將討論升息，且會有相關減少購買債券的計畫，要留意全球資金的流動。

台股自川普一句話影響台積電後，仍受美國政策影響，美國總統大選結果猶未可知，台股下半年受到的影響仍非常大，且市場上認為近期的波動可能是台積電上千元後所造成，但實際上則為權值股走空所影響。按過去上漲慣性，大盤跌到季線仍會反彈，但目前已跌破季線，須注意未來慣性是否被打破。

而在生技指數方面，目前也已跌破頸線，投資人須注意整體走勢。若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月所推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。

該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

日本央行 期貨交易 生技

延伸閱讀

台股由黑翻紅漲59點收22,223點 台積電跌4元收940元

元智大學量子、AI列大一必修 再與台積電推元件學程

3張台積電虧32萬！網看好「回得來」：等這時間後回本

不是用輝達GPU！蘋果揭露靠Google自研晶片訓練AI模型

相關新聞

期貨校園模擬賽 熱戰

為使校園年輕人可藉由臺灣期貨交易所提供的虛擬交易所進行模擬交易，增進期貨專業知識、及瞭解期貨交易風險控管的重要性，期交所...

期貨商論壇／生技期 靈活操作

上周特斯拉及Alphabet公布財報，雖Alphabet表現達標，但輝達股價回落，市場焦點開始轉向AI的資本支出上，是否...

期貨商論壇／台積期 短線保守

富邦期貨分析師曹富凱表示，目前市場靜待聯準會利率決定、非農就業數據，及大型科技巨頭（微軟、蘋果、亞馬遜、Meta）業績公...

聯電、聯發科 認購夯

美、台股市同步進入企業財報揭露的高峰期，其中，台股本周還有逾十家的中大型權值股將陸續召開法說會，各公司如何看待下半年景氣也透露端倪，績優企業族群不僅股價看佳，也將會是大盤後市多頭反攻的火種；投資人可透過本小利大的權證布局相關個股。

光寶科、台達電 四檔靚

光寶科（2301）、台達電（2308）本周將舉行法說會，市場預期未來營運仍呈成長趨勢，近日逢大盤拉回修正之際，多頭也伺機...

欣興商機旺 選長天期

蘋果PCB供應商欣興（3037）今（31）日召開法說會，市場期待iPhone 16的新機效應，帶動欣興等在內的蘋概股商機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。