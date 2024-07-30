零壹引資大聯大10億

零壹（3029）昨（30）日公告董事會通過私募普通股定價及應募人，大聯大控股以每股認購價格90元，認購零壹普通股1,200萬股，總金額10.8億元。零壹昨天股價收102元，折價約11%。私募完成後，加計其旗下子公司世友投資原本持有161萬股，大聯大控股直間接將持有零壹約8.17%股權。

零壹指出，藉由私募引進大聯大成為策略性股東，期待借重大聯大產業控股及投資專業與經驗，擘劃產控平台運營策略，短期藉由營運調整達到提升營運效率與擴張營運規模之目標，中長期以成為資訊服務通路業的大聯大為遠景，結盟與扶植海內外智能及軟體應用服務業之新創，打造互利共贏的產業服務生態系。

零壹指出，此次策略合作可望為雙方公司創造新的成長動能與合作綜效，並為產業及股東權益創造更高價值。

零壹強調，此次私募募集資金將用以充實營運資金、擴大投資結盟夥伴、強化財務結構，預計將達成強化公司競爭力並提升營運效能，對股東權益有正面助益。零壹昨天股價收102元，下跌1元，跌幅0.97%。

零壹同時公告今年第2季財報營收43.28億元，季增8.1%，年增36.4%，歸屬於母公司業主淨利1.95億元，季減2.5%，年增29.1%，每股純益1.27元。零壹上半年營收83.33億元，年增20.93%，歸屬母公司業主淨利3.95億元，年增19.6%，每股純益2.56元。

零壹指出，深耕台灣資訊服務業超過40年，提供一站式企業IT完整解決方案。隨著跨界趨勢發展，企業營運更智能與多元，除核心本業優勢外，更致力共建平台生態圈，以更完整服務提供客戶解決方案、協助企業升級。