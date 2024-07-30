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證交所碳中和 看見成效

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台灣證交所成為全球首家獲得英國標準協會（BSI）核發之ISO 14068-1:2023碳中和查證證書之證券交易所。BSI東北亞區總經理蒲樹盛（左起）、證交所董事長林修銘、BSI全球驗證部門總裁暨集團商務長Harold Pradal、碳交所總經理田建中等合影。證交所／提供
台灣證交所成為全球首家獲得英國標準協會（BSI）核發之ISO 14068-1:2023碳中和查證證書之證券交易所。BSI東北亞區總經理蒲樹盛（左起）、證交所董事長林修銘、BSI全球驗證部門總裁暨集團商務長Harold Pradal、碳交所總經理田建中等合影。證交所／提供

臺灣證券交易所獲頒英國標準協會（BSI）核發之ISO 14068-1:2023碳中和查證證書，成為全球首家獲得英國標準協會核發證書的證券交易所。此次證交所宣告碳中和所抵換的碳權，是證交所於今年初自碳交所購入的高品質國際碳權，此碳中和成果亦標誌證交所、碳交所響應全球淨零轉型重要成就。

隨著碳中和成為全球趨勢，臺灣碳權交易所致力協助企業實現碳中和目標，自去年底啟動國際碳權交易平台以來，持續提供高品質國際碳權，滿足企業碳中和需求。碳交所表示，碳中和的範圍不限於整個公司（組織層面），實際上特定產品或服務（策略行動）也可進行碳中和宣告，針對特定產品啟動碳中和亦是很好的開始。

根據ISO 14068-1碳中和標準，在進行碳中和宣告時，可選用排放減量（Reduction）的碳權，亦可使用移除類（Removal）碳權，例如森林。

依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）的報告，碳移除對達成全球氣候目標至關重要，因應國際趨勢，碳交所已於近日推出藍碳及綠碳等移除類碳權。

目前國際碳權市場的發展趨勢，企業於減碳的同時，亦重視對聯合國永續發展指標（SDGs）的貢獻，因此，企業遵循國際規範進行碳中和，對全球應對氣候變遷和推動永續發展具有顯著貢獻。

證交所表示，這次碳中和宣告所選用的碳權，在購買時便全面考量專案類型、案場所在區域的多樣性與風險分散性等多個面向，並注重專案所涵蓋的ESG指標及聯合國永續發展目標（SDGs），充分響應國際永續倡議，引導金融市場及整體產業重視氣候變遷與社會議題，促使企業追求成長的同時亦兼顧ESG永續發展。

碳交所表示，未來將繼續以高標準的永續管理模式，成為淨零排放的積極促進者，助力企業或其自身產品及服務實現碳中和。同時，碳交所刻正配合環境部建置國內減量額度交易平台，預計今年底前正式上板，期能透過經濟誘因，激勵更多企業投入減量行動，並彰顯碳權的功能與價值，加速我國邁向2050淨零轉型目標，為全球永續發展貢獻一份心力。

氣候變遷 聯合國 證交所

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