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力麗擴大投資新能源

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

力麗集團擴大新能源投資。觀光股力麗店（5364）昨（30）日宣布，子公司愷森能源日前公告決議投資愷蘭電力。

力麗店董事長蔡宗易昨日表示，儲能事業被視為極具潛力的產業，不僅可提供穩定的收益來源，同時可以幫助飯店有效管理能源成本，通過儲存電力在電價低時使用，降低總體能源費用，力麗觀光各經營管理據點預計今年第3季推動儲能系統建置，經由智慧儲能系統主動管理以增進能源使用效率。

力麗店上月經董事會決議通過轉投資愷森能源，成為力麗觀光的合併子公司，且於同月將愷森能源納入合併報表範疇中。力麗店近日並代愷森能源公告，決議投資愷蘭電力，總投資金額為3.6億元，預計取得40%股權。

愷森能源為Tesla Powerwall 認證安裝商，致力於以智慧科技建立能源自主環境，創造有機電力生態系統，進而提升整體用電效率。旗下品牌「滿度智慧儲能 MUNDUS」專注於提供儲能系統建置、太陽光電及充電設施整合應用服務，協助客戶透過智慧儲能系統，主動管理並增進能源使用效率、實現電力自主環境。主要商品包括Tesla Powerwall 儲能系統規劃建置、儲能應用整合服務「光充儲」系統、電動車充電樁規劃安裝，以及用電大戶/準用電大戶之能源應用解決方案等多項能源應用整合服務。

愷蘭電力規劃於宜蘭縣建置50MW E-dReg儲能案場，用以提供長效型、具電網頻率調整及供應電能至電網的儲能系統。

力麗 觀光

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