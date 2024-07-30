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東鋼第2季 EPS 3.09元 中碳2.68元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

東鋼（2006）昨（30）日公告第2季綜合損益表，今年第2季稅後純益11.5億元，年增6.5%，每股純益（EPS）1.59元 ；累計今年上半年稅後純益22.5億元，年增1.5%，每股純益3.09元，優於去年同期。

法人表示，隨著國內科技業建廠以及房地產景氣大好，東鋼在手鋼筋訂單量維持百萬公噸高檔水平，尤其去年東鋼併購高雄大業廠，新增30萬餘公噸產能，在小尺寸鋼筋的競爭力扶搖直上，近可提供客戶一條龍服務，遠可妥善調配越南電爐廠小鋼胚產銷，創造實質貢獻，東鋼營運如虎添翼。

中碳（1723）昨日公告財報，第2季稅後純益3.5億元、每股純益1.48元，為近四季以來最高紀錄，營運逆勢轉強。法人預期，隨著中碳新產線8月將登場，下半年產銷能量更上層樓。

法人分析，中碳鴨子划水，技術不斷獲得突破，與高科技半導體產業鏈的關聯愈來愈深，頗有從傳產股華麗轉身成為科技股的實力，未來前景看好。

中碳第2季稅後純益3.5億元、年減27%，上半年稅後純益6.2億元，比去年同期年減22%；上半年每股純益2.68元。

中碳 東鋼 每股純益

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