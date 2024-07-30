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八貫上半年 EPS 3.36元 爭取急單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
八貫營運情形
八貫營運情形

八貫（1342）昨（30）日公布上半年財報，受益匯兌利益挹注下，交出稅後純益2.63億元成績，年增7.2%，每股稅後純益為3.36元，同步優於去年同期。進入下半年，該公司正積極爭取急單，以求出貨維持穩健增長。

法人指出，八貫擁有皮布料及成品組件兩個事業群，主要從事熱可塑性聚氨酯彈性體（TPU）機能性布料產品，以及下游的相關成品組件的二次及三次製造加工及銷售；終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業，而產品多數屬需要認證的產品，技術門檻相對高，外銷至美洲、歐洲及亞洲等地。

該公司第2季伴隨著出貨增加推進，單季營收6.2億元，季增1.1%、年增2.1%，稅後純益1.38億元，季增11.3%，年減2%，每股純益1.77元；累計上半年稅後純益達2.63億元，年增7.2%，每股純益3.36元。

八貫第2季三率獲利表現皆較第1季增長，惟仍較去年同期減少；上半年毛利率30.3%，營業利益率21.4%，較去年同期減少不到1個百分點，稅後純益率21.3%，則成長1.63個百分點。

八貫指出，四大產品線以戶外產品營收規模最大，邁入第2季，戶外產品線因春夏季節款品項已於5月後陸續出貨完畢，醫療產品線則因醫院還在等FDA補貼明朗，此前採購相對保守，導致上半年營收動能疲弱，另外，該公司上半年研發費用較去年同期增加，也同時讓獲利受到壓縮。

研發方面，據悉，八貫為布局中長期產品發展，提高產品廣度與競爭優勢，上半年較去年同期投入較多的研發費用。不過，因八貫營收占比逾九成來自外銷，上半年在匯兌利益貢獻下，推升純益表現。

外銷 每股純益 營收

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