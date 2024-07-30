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同欣電看好低軌衛星 明年AI用陶瓷基板有實績

中央社／ 台北30日電

半導體構裝廠同欣電今天預期，第3季營收持平，下半年略佳，今年陶瓷基板和高頻無線通訊模組成長可期，低軌衛星應用強勁，影像產品調整已到谷底，第2季起緩步爬升，預期明年在AI應用熱電轉換器以及雷射半導體的陶瓷載板，可明顯成長。

同欣電下午舉行線上法人說明會，展望第3季和下半年，同欣電總經理呂紹萍預期，第3季營收和第2季相當，下半年營收可較上半年小幅成長，毛利率可落在25%至30%區間，有機會往上緣區間移動。在庫存調整，呂紹萍指出，客戶庫存已到健康水位。

展望陶瓷基板產品，呂紹萍表示，主要應用仍在車用LED頭燈和尾燈等，其他照明和植物燈穩健，車用陶瓷基板拉貨明顯，陶瓷基板也切入功率半導體模組應用，正逐步放量。

在影像產品，呂紹萍指出，影像感測元件構裝主要以車用為主，占比達8成，其他是智慧型手機應用。

在低軌衛星布局，呂紹萍表示，主要客戶市占率高，開始連接到一般消費者的手機，預估今年同欣電高頻無線通訊模組成長可期。

展望2025年，呂紹萍預期，功率半導體應用拉貨可期，陶瓷基板有新專案，包括應用在人工智慧AI的熱電轉換器，以及雷射半導體用陶瓷載板，預期2025年可明顯成長，主要供應日系客戶，此外低軌衛星應用高頻無線通訊模組明年可持續成長。

在研發費用，呂紹萍表示，主要投資電動車應用高功率半導體，預期2025年下半年至2026年將有實績，此外也投資新專案的陶瓷基板新品、以及手機閃光燈新設計開發。

同欣電也公布第2季財務報告，第2季合併營收新台幣30.69億元，季增3.3%，年增7.9%，第2季毛利率28.2%是6季來高點，季增0.7個百分點，年增11個百分點，第2季營業利益率15%，季增0.6個百分點，第2季獲利4.4億元，是6季來次高，季增20.9%，大幅年增3476.2%，第2季每股基本純益（EPS）2.11元，優於首季EPS 1.74元和去年同期EPS 0.06元。

累計上半年同欣電合併營收60.4億元，年增5.1%，上半年毛利率27.9%，年增5.3個百分點，上半年營益率14.7%，年增3.6個百分點，上半年獲利8.05億元，年增109.5%，上半年每股純益為3.85元。

半導體 同欣電

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