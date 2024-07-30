被動元件大廠國巨：持續調升產能利用率以因應市況

國巨公司今日公布2024年第二季度財務報告及營運成果，第二季度合併營收台幣314.18億元，較上一季增加10.2%，並較去年同期增加17.4%；第二季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為新台幣54.53億元，較上一季增加18.3%，並較去年同期增加46.6%，單季每股稅後盈餘為新台幣13.02元。

國巨指出，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

2024年第二季度毛利率為35.1%，較上一季增加1.3個百分點，並較去年同期增加1.9個百分點；營業利益為台幣64.82億元，營業利益率為20.6%，較上一季增加3.2個百分點，並較去年同期增加1.7個百分點；非營業項目淨收入為台幣9.23億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益台幣2.87億元及利息淨收入台幣6.32億元。

2024年上半年合併營收台幣599.23億元，較去年同期增加13.4%。上半年歸屬於本公司業主之稅後合併淨利為新台幣100.62億元，較去年同期增加28.1%，總計每股稅後盈餘台幣24.04元。上半年毛利率為34.5%，較去年同期增加1.4個百分點，營業利益為台幣114.46億元，營業利益率為19.1%，較去年同期增加0.2%百分點。

非營業項目淨收入為台幣20.39億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益台幣5.63億元及利息淨收入台幣11.49億元。