欣興上修今年資本支出至254億元 明年186億元起跳

載板龍頭欣興（3037）30日公告上修2024年資本支出至254億元，以及2025年186億元起跳，後年長交期設備採購初步規劃。

欣興公告調整113年度資本預算及新增114年度資本預算，與115年長交期設備預下訂單金額。

欣興說，公司30日董事會決議通過，將113年資本預算由約新台幣242億元，再增加約新台幣12億元，增加後總金額約為新台幣254億元；並通過114年資本預算約新台幣186億元（含113年2月23日已公告之長交期設備採購訂單金額約新台幣5億元)，及115年進機之長交期設備採購訂單金額約新台幣8億元。

預計投資金額，欣興說，113年增加約新台幣12億元、114年約新台幣186億元及115年約新台幣8億元。資金來源為自有資金及銀行融資；具體目的主係配合營運需求、新建廠房並提升製程能力。

欣興提到，前述各項資本預算及長交期設備採購作業之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。