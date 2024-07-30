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中磊：評估北美建第6廠區 營運逐季成長明年會更好

中央社／ 台北30日電

電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒今天表示，中國產能大部分閒置，生產基地轉往菲律賓，除既有的5個廠區之外，可能在北美建第6個廠區。

中磊電子今天舉行法人說明會，王煒說明，今年上半年獲利成長主要來自南亞市場及5G固定式無線接取裝置（FWA），看好印度市場成長；現階段營收占比約為北美5成、歐洲2成5、南亞與日本合計約占2成5。

中磊目前有5個廠區，包括菲律賓廠、中國廠、印度廠、墨西哥、台灣廠。王煒認為，到北美設第6個廠區也會考慮關稅因素；因應美中貿易戰就像花大錢買保險，其實很多供應鏈仍在中國，甚至有部分零件廠幾乎都在中國，若被迫外移還會增加成本。

展望營運，王煒指出，第2季是谷底，第3、4季逐步成長，明年第1、2季明顯成長，第3、4季會更好，他看好DOCSIS 4.0產品明年表現，物聯網產品已出貨，

他評估，今年上、下半年營收變化不大，車聯網已出貨，整體產品出貨重點落在2025年，2025年下半年到2026年5G產品比重提高，對毛利會有一定貢獻；Wi-Fi 7產品主要訂單落在2025年。

中磊總經理林斌表示，全球缺電，人工智慧（AI）讓缺電議題更加受重視，智慧電網、電表都缺，中磊已與美國路燈公司有長遠合作，並鎖定電網需求，家用安防無線感應器設備、IP攝影機市場，看好明年能夠成長。

中磊公布2024年第2季暨上半年財報，上半年合併營收為新台幣299億元，雖較去年同期減少4.5%，但受惠於較佳產品組合，毛利率達17.5%。累計上半年營業利益為15.3億元，年增12.2%；上半年歸屬母公司稅後淨利12.2億元，較去年同期成長18.1%，上半年每股稅後盈餘（EPS）為4.19元。

在單季營運部分，中磊第2季營收137.1億元，較去年同期減少12.5%。第2季毛利率達17.7%，單季營業利益為6.8億元，歸屬母公司稅後淨利為5.5億元，年增3.6%，第2季每股稅後盈餘（EPS）為1.84元。

展望2024年下半年市場景氣，中磊樂觀迎接新世代高速寬頻產品問世，預期整體市場需求將逐漸增溫。看好新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、WiFi 7無線裝置、5G 固網無線接取設備（FWA）、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網。

中磊 營收

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