旺宏估第3季營運比第2季好 ROM業績可望倍增

旺宏總經理盧志遠今天表示，第3季唯讀記憶體（ROM）業績可望較第2季倍增，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）業務也值得期待，第3季整體業績應可比第2季好。

旺宏下午召開線上法人說明會，公布第2季營運結果。隨著快閃記憶體（Flash）及晶圓代工業務成長，旺宏第2季營收攀升至新台幣64.56億元，季增12%。

受惠存貨跌價損失減少，以及產品組合變化，旺宏第2季毛利率30%，較第1季揚升10.2個百分點，稅後淨損2.86億元，每股虧損0.15元。

旺宏累計上半年營收122.16億元，年減16%，毛利率25.2%，較去年同期下滑1.6個百分點，稅後淨損13.65億元，每股虧損0.74元。

展望未來，盧志遠說，因客戶遊戲主機已推出多年，平台高峰已過，第2季ROM出貨量創2018年以來新低，因基期低，預期第3季ROM業績可望較第2季倍增，但仍將低於去年同期水準。

NOR Flash方面，盧志遠表示，車用市場依然保守，不過電腦、消費性電子及通訊相關新應用帶動終端需求成長，訂單狀況好轉，已回升至2022年水準，預期第3季NOR Flash業績應可比第2季好，下半年產品價格應可優於上半年。

盧志遠說，3D NOR Flash產品開發進展不錯，預計今年11月提供給客戶，2025年開始大量銷售。192層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）預計第4季完成產品認證、出貨客戶，對開拓市場是重大里程碑。

盧志遠預期，旺宏第3季業績應可比第2季好，整體下半年業績將比上半年好。對於法人期望旺宏能夠回復至每股配息1.5元，盧志遠說，「指日可待」。