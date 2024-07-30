中磊法說會／EPS 4.19元為同期新高 新產品2025年發酵

電信設備寬頻大廠中磊（5388）今日召開法人說明會，公布上半年每股稅後純益4.19元，創歷年同期新高，董事長王煒表示，今年第2季營運落底，下半年營運表現與上半年相當，新產品WiFi 7、Docsis 4.0、物聯網、局端及半局端產品已經陸續與客戶進行設計研發，預計2025年可望發酵。

中磊第2季單季營收137.11億元，季減15.3%，毛利率為17.7%，優於上季的17.3%，單季稅後盈餘為5.45元，季減19.2%，每股稅後純益1.84元。

累計今年上半年中磊營收為299.04億元，年減4.5%，毛利率為17.5%，優於去年同期的14.2%，稅後純益為12.19億元，年增18.1%，每股稅後純益4.19元。

以產品終端應用組合來看，中磊今年上半年寬頻用戶端設備（CPE）客戶端占比約比為75%，企業網通產品占比17%，網路基礎建設與IoT產品占比為8%。

王煒表示，看好新一代iPhone可望支援WiFi 7，將加速驅動WiFi 7需求，預估明年第1季量產出貨，夏天可望有大量出貨，而有線電視寬頻及電信業者光纖寬頻持續競爭，加上5G FWA出貨刺激，將Docsis 4.0產品需求，北美營運商開案不少，預估2025年下半年可望發酵。

中磊物聯網布局包含車聯網、電網及家用應用，王煒表示，中磊布局多年，下半年將陸續量產出貨，明年也可望持續成長。