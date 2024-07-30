群創財報／第2季賺錢了！稅後淨利約12億元 EPS 0.12元

群創（3481）董事會30日通過今年第2季財報，第2季合併營收為569億元，營業淨利為4億元，稅後淨利為12億元，基本每股盈餘為0.12元。折舊及攤銷為78億元，資本支出為38億元。

群創表示，2024年第2季整體出貨面積671萬平方公尺，較前一季增加11.5%，液晶面板售價為每平方公尺259元美金。2024年第2季營收以產品應用別區分，電視為40%、車用產品為22%、可攜式電腦為21%、手機及商用產品為12%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為13%、10到20吋為33%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為33%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為78%以及22%。

回顧2024第2季，受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨、帶動面板價格上漲，使得公司本季營收較上一季成長12.6%，營運成果順利轉盈，本季毛利率與EBITDA利益率分別達到10.0%及14.4%。

展望2024第3季，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。

群創表示，公司將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，群創將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於2024年第3季的面板展望如下：大尺寸面板出貨量季減3%以下，平均售價（ASP）與第2季持平。中小尺寸面板出貨量季成長3%以內。