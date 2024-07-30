快訊

中度磁暴來襲！氣象署特報示警「干擾24小時」 衛星導航可能短暫中斷

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

中磊上半年EPS4.19元 樂觀看待下半年景氣

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中磊電子今日召開法人說明會，由董事長王煒（右）與總經理林斌（左）主持。圖／中磊提供
中磊電子今日召開法人說明會，由董事長王煒（右）與總經理林斌（左）主持。圖／中磊提供

電信寬頻設備大廠中磊電子今（30）日召開法人說明會，由董事長王煒與總經理林斌主持，會中公布2024年第二季暨上半年營運成果。中磊今年上半年合併營收為299億元，較去年同期營收313.3億元，年減4.5%。受惠於較佳產品組合，毛利率達17.5%。累計上半年營業利益為15.3億元，年增率達12.2%，上半年歸屬母公司稅後淨利為12.2億元，較去年同期成長18.1%，累計上半年每股稅後獲利（EPS）為4.19元。

在單季營運部分，中磊今年第二季營收為137.1億元，較去年同期營收年減12.5%。第二季毛利率達17.7%，單季營業利益為6.8億元，歸屬母公司稅後淨利為5.5億元，年增3.6%，第二季每股稅後獲利為1.84元。

中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網通產業迎向競速新紀元，帶動網路基礎建設升級需求。為因應地緣政治及供應鏈之變化，中磊發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國大陸等五大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2024年下半年市場景氣，中磊表達樂觀態度。迎接新世代高速寬頻產品問世，預期整體市場需求將逐漸增溫。中磊深耕電信寬頻領域，投入關鍵技術研發，新世代寬頻產品包括10G高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、WiFi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益持續彰顯。

中磊 營收

延伸閱讀

中嘉強打超高速商用寬頻

華碩推新AI筆電助攻營運 下半年業績將逐季走揚

「重砲王」回來了 中嘉副董賴弦五：盼中華電信迎頭趕上

參選2026市長起手式？網見他關心災情狂喊「想念川伯」 李四川：隔壁事看看就好

相關新聞

智原第2季每股純益1元…先進製程再獲ASIC新案 設計服務營收續創新高

矽智財供應商智原（3035）今日公布2024年第二季合併財務報表。第二季合併營收為新台幣26.5億元，較上季增加3%，較...

宏碩系統上半年 EPS 0.67元 股價衝漲停重回200元大關

宏碩系統（6895）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收1.59億元，年減26.4%。毛利40.3%，年減...

致伸獲利寫最強Q2

致伸（4915）昨（29）日召開法說會，公布第2季毛利率達17.3%，為單季新高，反映AIoT物聯網占比拉高，產品組合優...

訊連樂觀下半年營收

訊連（5203）昨（29）日召開法說會，董事長黃肇雄指出，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，將以生成式AI...

盛群第2季 EPS -0.15元 矽統-0.16元

IC設計廠盛群（6202）、矽統昨（29）日公布第2季財報都處於虧損，盛群單季每股淨損0.15元，矽統單季每股淨損0.1...

景碩第2季 EPS 0.2元 迎接轉機

景碩（3189）昨（29）日公告第2季持續獲利，上半年每股純益0.25元。景碩看好，下半年營運有望持續加溫，正面看待記憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。