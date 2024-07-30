力成第2季獲利為7季次高 AI占比升至6%

半導體封測廠力成今天下午公布第2季稅後獲利新台幣18.28億元，是7季以來次高，單季基本純益2.45元，累計上半年獲利35.65億元，年成長44.3%，上半年每股稅後純益4.77元。力成指出，第2季人工智慧AI相關業績占比提升至6%。

力成轉投資半導體封測廠超豐上半年稅後獲利12.45億元，年成長30.9%，上半年每股稅後純益2.19元，其中超豐第2季稅後獲利7.22億元，季增38%，是8季以來高點，單季每股稅後純益1.27元。

力成下午公布第2季財報，第2季合併營收195.86億元，較第1季183.29億元增加6.9%，比去年同期172.18億元成長13.8%，單季合併毛利率19%，較第1季17.5%增加1.5個百分點，比去年同期16.78%增加2.2個百分點，主要是產品組合改善，稼動率增加。

力成第2季合併營業利益25.77億元，營益率13.2%，較第1季11.15%增加2.05個百分點，比去年同期10.7%增加2.5個百分點。

力成第2季稅後獲利18.28億元，較第1季17.37億元增加5.2%，比去年同期13.43億元成長36.1%，力成第2季每股基本純益2.45元，優於第1季的2.32元和去年同期1.8元。

力成累計今年上半年合併營收379.15億元，較去年同期329.58億元成長15%，上半年合併毛利率18.3%，較去年同期16.4%增加1.9個百分點，上半年合併營業利益46.22億元，營益率12.2%，較去年同期10.8%增加1.4個百分點。

力成上半年稅後獲利35.65億元，較去年同期24.71億元成長44.3%，上半年每股稅後純益4.77元，優於去年同期的3.31元。

從應用比重來看，力成指出，第2季人工智慧AI相關業績占比，較第1季的4%提升至6%，車用占比13%持平，通訊占比從24%升至26%，運算從32%降至27%，消費電子從24%升至25%，工業應用占比約2%。

力成轉投資半導體封測廠超豐公布第2季財報，第2季合併營收39.86億元，較第1季34.8億元增加14.5%，第2季合併毛利率25%，較第1季19.89%增加5.1個百分點，主要是短單急單增加，產能利用率提升，第2季合併營業利益8.38億元，營益率21%，較第1季15.5%增加5.5個百分點。

超豐第2季稅後獲利7.22億元，較第1季5.23億元增加38%，主要有匯兌收益，單季每股稅後純益1.27元，優於較第1季0.92元。

超豐今年上半年合併營收74.66億元，較去年同期65.32億元成長14.3%，上半年合併毛利率22.6%，較去年同期20.6%增加2個百分點，上半年合併營業利益13.76億元，營益率18.4%，較去年同期16.7%增加1.7個百分點。

超豐指出，上半年消費性電子客戶回補庫存，上半年匯兌收益增加，上半年稅後獲利12.45億元，較去年同期9.51億元成長30.9%，上半年每股稅後純益2.19元，優於去年同期的1.67元。