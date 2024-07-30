快訊

中度磁暴來襲！氣象署特報示警「干擾24小時」 衛星導航可能短暫中斷

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

力成第2季獲利為7季次高 AI占比升至6%

中央社／ 台北30日電

半導體封測廠力成今天下午公布第2季稅後獲利新台幣18.28億元，是7季以來次高，單季基本純益2.45元，累計上半年獲利35.65億元，年成長44.3%，上半年每股稅後純益4.77元。力成指出，第2季人工智慧AI相關業績占比提升至6%。

力成轉投資半導體封測廠超豐上半年稅後獲利12.45億元，年成長30.9%，上半年每股稅後純益2.19元，其中超豐第2季稅後獲利7.22億元，季增38%，是8季以來高點，單季每股稅後純益1.27元。

力成下午公布第2季財報，第2季合併營收195.86億元，較第1季183.29億元增加6.9%，比去年同期172.18億元成長13.8%，單季合併毛利率19%，較第1季17.5%增加1.5個百分點，比去年同期16.78%增加2.2個百分點，主要是產品組合改善，稼動率增加。

力成第2季合併營業利益25.77億元，營益率13.2%，較第1季11.15%增加2.05個百分點，比去年同期10.7%增加2.5個百分點。

力成第2季稅後獲利18.28億元，較第1季17.37億元增加5.2%，比去年同期13.43億元成長36.1%，力成第2季每股基本純益2.45元，優於第1季的2.32元和去年同期1.8元。

力成累計今年上半年合併營收379.15億元，較去年同期329.58億元成長15%，上半年合併毛利率18.3%，較去年同期16.4%增加1.9個百分點，上半年合併營業利益46.22億元，營益率12.2%，較去年同期10.8%增加1.4個百分點。

力成上半年稅後獲利35.65億元，較去年同期24.71億元成長44.3%，上半年每股稅後純益4.77元，優於去年同期的3.31元。

從應用比重來看，力成指出，第2季人工智慧AI相關業績占比，較第1季的4%提升至6%，車用占比13%持平，通訊占比從24%升至26%，運算從32%降至27%，消費電子從24%升至25%，工業應用占比約2%。

力成轉投資半導體封測廠超豐公布第2季財報，第2季合併營收39.86億元，較第1季34.8億元增加14.5%，第2季合併毛利率25%，較第1季19.89%增加5.1個百分點，主要是短單急單增加，產能利用率提升，第2季合併營業利益8.38億元，營益率21%，較第1季15.5%增加5.5個百分點。

超豐第2季稅後獲利7.22億元，較第1季5.23億元增加38%，主要有匯兌收益，單季每股稅後純益1.27元，優於較第1季0.92元。

超豐今年上半年合併營收74.66億元，較去年同期65.32億元成長14.3%，上半年合併毛利率22.6%，較去年同期20.6%增加2個百分點，上半年合併營業利益13.76億元，營益率18.4%，較去年同期16.7%增加1.7個百分點。

超豐指出，上半年消費性電子客戶回補庫存，上半年匯兌收益增加，上半年稅後獲利12.45億元，較去年同期9.51億元成長30.9%，上半年每股稅後純益2.19元，優於去年同期的1.67元。

力成 毛利率

延伸閱讀

智原第2季每股純益1元…先進製程再獲ASIC新案 設計服務營收續創新高

矽格第1季每股純益1.62元 上半年每股純益3.25元

光寶科、力成 認購夯

花21元中千萬！全家便利商店5～6月統一發票千萬大獎出爐

相關新聞

智原第2季每股純益1元…先進製程再獲ASIC新案 設計服務營收續創新高

矽智財供應商智原（3035）今日公布2024年第二季合併財務報表。第二季合併營收為新台幣26.5億元，較上季增加3%，較...

宏碩系統上半年 EPS 0.67元 股價衝漲停重回200元大關

宏碩系統（6895）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收1.59億元，年減26.4%。毛利40.3%，年減...

致伸獲利寫最強Q2

致伸（4915）昨（29）日召開法說會，公布第2季毛利率達17.3%，為單季新高，反映AIoT物聯網占比拉高，產品組合優...

訊連樂觀下半年營收

訊連（5203）昨（29）日召開法說會，董事長黃肇雄指出，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，將以生成式AI...

盛群第2季 EPS -0.15元 矽統-0.16元

IC設計廠盛群（6202）、矽統昨（29）日公布第2季財報都處於虧損，盛群單季每股淨損0.15元，矽統單季每股淨損0.1...

景碩第2季 EPS 0.2元 迎接轉機

景碩（3189）昨（29）日公告第2季持續獲利，上半年每股純益0.25元。景碩看好，下半年營運有望持續加溫，正面看待記憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。