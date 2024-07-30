力成財報／第2季稅後純益季增5%、EPS 2.45元 上半年每股賺4.77元
封測大廠力成（6239）30日召開法說會，並公告財報，第2季稅後純益18.28億元，季增5.2%，年增36.1%，每股純益2.45元，上半年稅後純益年增44.3%，每股賺4.77元。
力成第2季營收195.86億元，季增6.9%，年增13.8%，毛利率19%，季增1.5個百分點，年增2.2個百分點，營益率13.2%，季增2個百分點，年增2.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益18.28億元，季增5.2%，年增36.1%，每股純益2.45元。
力成上半年營收379.15元，年增15%，毛利率18.3%，年增1.9個百分點，營益率12.2%，年增1.4個百分點；稅後純益35.65億元，年增44.3%，每股純益4.77元。
力成指出，第2季邏輯產品與DRAM、NAND Flash營收都有成長，受惠產品組合改善，加上產能利用率提升，帶動毛利率向上。
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