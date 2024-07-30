快訊

中度磁暴來襲！氣象署特報示警「干擾24小時」 衛星導航可能短暫中斷

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

力成財報／第2季稅後純益季增5%、EPS 2.45元 上半年每股賺4.77元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

封測大廠力成（6239）30日召開法說會，並公告財報，第2季稅後純益18.28億元，季增5.2%，年增36.1%，每股純益2.45元，上半年稅後純益年增44.3%，每股賺4.77元。

力成第2季營收195.86億元，季增6.9%，年增13.8%，毛利率19%，季增1.5個百分點，年增2.2個百分點，營益率13.2%，季增2個百分點，年增2.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益18.28億元，季增5.2%，年增36.1%，每股純益2.45元。

力成上半年營收379.15元，年增15%，毛利率18.3%，年增1.9個百分點，營益率12.2%，年增1.4個百分點；稅後純益35.65億元，年增44.3%，每股純益4.77元。

力成指出，第2季邏輯產品與DRAM、NAND Flash營收都有成長，受惠產品組合改善，加上產能利用率提升，帶動毛利率向上。

力成 毛利率

延伸閱讀

中光電上半年 EPS 1.09元 營運衝

亞泰上半年 EPS 3.48元 本季帶勁

宏碩系統第2季 EPS 0.33元 毛利跌

盛群第2季 EPS -0.15元 矽統-0.16元

相關新聞

智原第2季每股純益1元…先進製程再獲ASIC新案 設計服務營收續創新高

矽智財供應商智原（3035）今日公布2024年第二季合併財務報表。第二季合併營收為新台幣26.5億元，較上季增加3%，較...

宏碩系統上半年 EPS 0.67元 股價衝漲停重回200元大關

宏碩系統（6895）董事會29日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收1.59億元，年減26.4%。毛利40.3%，年減...

致伸獲利寫最強Q2

致伸（4915）昨（29）日召開法說會，公布第2季毛利率達17.3%，為單季新高，反映AIoT物聯網占比拉高，產品組合優...

訊連樂觀下半年營收

訊連（5203）昨（29）日召開法說會，董事長黃肇雄指出，數位媒體產品線（Create B2C）動能強勁，將以生成式AI...

盛群第2季 EPS -0.15元 矽統-0.16元

IC設計廠盛群（6202）、矽統昨（29）日公布第2季財報都處於虧損，盛群單季每股淨損0.15元，矽統單季每股淨損0.1...

景碩第2季 EPS 0.2元 迎接轉機

景碩（3189）昨（29）日公告第2季持續獲利，上半年每股純益0.25元。景碩看好，下半年營運有望持續加溫，正面看待記憶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。